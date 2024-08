Compartilhar no Facebook

O Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa (Parque do Seminário) é uma Unidade de Conservação. Ajude a mantê-lo sempre belo!

É proibido fumar no parque. O contato da vegetação com as bitucas de cigarro é uma das principais causas dos incêndios.

Ao avistar fumaça ou focos de incêndio no parque ou em qualquer região do município, acione imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo número 193 ou a Defesa Civil de Rio Negro através do WhatsApp: (47) 9 9171-1778.