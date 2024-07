Previsão indica a possibilidade de neve e chuva congelada na região

Segundo a previsão do Clima Tempo, a frente fria que atinge o sul do Brasil deixou o Paraná com possibilidade de neve e chuva congelada. Os modelos meteorológicos vêm apontando a possibilidade de neve entre os dias 12 e 13 de julho.

No dia 23 de julho de 2013 a neve chegou a Rio Negro, Mafra e região e proporcionou uma experiência inesquecível para todos. Foi um momento inesquecível! Clique aqui e veja no Click Riomafra diversas fotos.

Desde então há sempre a expectativa de mais neve na região. O Clima Tempo explica que o ar frio sem umidade é geada. Já o ar frio com umidade pode ser considerado neve e chuva congelada.

Ar frio sem umidade, é geada; com umidade: neve e chuva congelada. É justamente isso que alguns modelos meteorológicos vêm apontando entre os dias 12 e 13 de julho.

“Alguns modelos apontam uma previsão de neve de chuva congelada de forma mais ampla, com possibilidade de pegar as áreas mais altas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná e uma pequena chance de pegar em áreas da Campanha gaúcha”, cita a informação divulgada pelo Clima Tempo.

Entretanto, como a ocorrência de precipitação invernal depende de condições muito específicas, é comum as simulações atmosféricas oscilarem tanto na intensidade, área abrangente e o dia/hora dos fenômenos ocorrerem.

Desta forma, trata-se de uma primeira indicação de uma nova ocorrência de neve e chuva congelada e que os meteorologistas da Climatempo vão acompanhar nos próximos dias.