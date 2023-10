Primeiras famílias desabrigadas em Rio Negro são levadas a hotel

Algumas famílias e moradores desabrigados de Rio Negro foram hospedados neste domingo em um hotel do município, onde irão permanecer por pelo menos 15 dias. Elas são as primeiras pessoas beneficiadas pela determinação do governador Carlos Massa Ratinho Junior, de que os desabrigados sejam levados a hotéis e pousadas com diárias pagas pelo governo estadual.

O prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, acompanhou a entrada das famílias no hotel juntamente com o secretário estadual do Desenvolvimento Social e Família, Rogério Carboni, e do secretário de Justiça e Cidadania do Paraná, Santin Roveda, além da equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Defesa Civil.

“Agradecemos pelo empenho do Governo do Estado do Paraná, que é referência nesta assistência às pessoas que mais precisam. Rio Negro agradece”, enalteceu o prefeito James.

O casal Cristian e Aline com os seus quatro filhos foi a primeira família atendida. Eles falaram da importância deste benefício: “Estávamos sendo bem tratados no abrigo municipal e fizemos boas amizades por lá, mas aqui teremos mais segurança e conforto, principalmente para as crianças”.

Rio Negro está em situação de emergência desde o dia 08 de outubro devido às cheias do rio Negro e do Rio Passa Três. O acolhimento emergencial na rede hoteleira, destinado para pessoas desabrigadas, foi determinado na quinta-feira (12) pelo governador Ratinho Junior. A medida é prevista nos serviços de proteção de emergência e calamidade pública dentro da política da Assistência Social, segundo o governo estadual. Na sexta-feira o governo anunciou R$ 1 milhão para custear o serviço. Conforme o estado, a hospedagem será disponibilizada por 15 dias, prorrogáveis por mais 15.

“Nos abrigos, mesmo bem cuidadas, há pessoas em situações de maior vulnerabilidade, com saúde delicada, idosos acamados, mulheres grávidas, autistas. O governo estadual quer cuidar dessas pessoas. Por esse motivo, o governador determinou a contratação de hotéis e pousadas, e é isso que estamos fazendo hoje, trazendo essas pessoas para um conforto maior, com café da manhã, almoço e jantar. Tratados, da melhor maneira, tratados como hóspedes”, afirmou o secretário da Justiça e Cidadania, Santin Roveda.

A Secretaria de Justiça e Cidadania e a Secretaria do Desenvolvimento Social e Família são responsáveis pelo levantamento da situação dos desabrigados nas cidades atingidas pelas inundações. Em Rio Negro a disponibilidade e a gestão das vagas são coordenadas pela Secretaria de Assistência Social.

Conforme o Governo do Paraná, as vagas são destinadas, em especial, para os acamados, crianças, gestantes, idosos e pessoas que estejam em situação de vulnerabilidade. Todos que já estejam em um dos abrigos municipais.