Processo seletivo oferece vagas para enfermeiros no PA de Rio Negro

A Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, que gerencia o Pronto Atendimento Municipal de Rio Negro, está realizando um novo processo seletivo para seleção e classificação de candidatos para contratação e formação de cadastro reserva.

As vagas são para enfermeiro (a). A faixa salarial é de R$ 3.886,36. A empresa oferece vale alimentação e vale transporte como benefícios. A carga horária é de 180 horas mensais com a escala 12×36.

O currículo deve ser cadastrado no período de 15/05/2024 a 19/05/2024 até às 17h. Para visualizar o edital na íntegra basta acessar o site e procurar pela opção “Trabalhe conosco”: www.santacasachavantes.org

De acordo com o Edital 01/2024, a validade desse processo seletivo será de 12 meses a partir da divulgação do resultado com os nomes dos classificados.