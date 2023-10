Procon de Rio Negro atende no Centro e também via WhatsApp

Compartilhar no Facebook

O programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) tem como objetivos principais orientar, educar, proteger e defender os consumidores contra abusos praticados pelos fornecedores de bens e serviços nas relações de consumo.

Em Rio Negro o Procon está localizado na Rua 7 de Setembro, nº 8, no Centro (no prédio da antiga Prefeitura). O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h. O contato também pode ser feito através do e-mail e telefone/WhatsApp:

procon.rionegropr@gmail.com

(47) 3642-4957 (WhatsApp)