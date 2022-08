Procon de Rio Negro realiza fiscalização em postos de combustíveis

O Procon de Rio Negro realiza constantes fiscalizações em postos de combustíveis do município para verificar o cumprimento do Decreto 11.121/2022, que foi publicado em julho deste ano com vigência até 31 de dezembro de 2022.

O Decreto determina que os postos revendedores de combustíveis devam informar aos consumidores, de forma correta, clara, precisa, ostensiva e legível, os preços dos combustíveis automotivos praticados no respectivo estabelecimento no dia 22/06/2022, um dia antes da entrada em vigor da lei que limitou o ICMS e zerou tributos federais sobre combustíveis. Dessa forma, o consumidor poderá comparar os preços praticados no posto com os preços antes da redução dos tributos.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O ICMS é responsável pela maior parte dos tributos arrecadados pelos estados. No caso dos combustíveis, o projeto aprovado propõe que itens como gasolina e diesel passem a ser classificados como essenciais e indispensáveis. Assim, os estados não podem cobrar uma taxa superior à alíquota geral de ICMS, que varia de 17% a 18%, dependendo da região. Antes da lei, os combustíveis e outros bens que o projeto beneficia eram considerados supérfluos e pagavam, em alguns estados, até 30% de ICMS.

Após uma minuciosa fiscalização realizada nos postos de combustíveis, o Procon de Rio Negro relatou que não há irregularidades nos preços cobrados pelos combustíveis, estando de acordo com os impostos reduzidos. Verificou-se também que a cada baixa anunciada pela Petrobrás, os postos converteram os preços a favor do consumidor após a compra dos combustíveis com o valor novo nas distribuidoras.

Porém, o Procon relata que que não seria possível a comparação entre os valores desses produtos em relação aos outros estados, visto que cada estado possui a própria alíquota do imposto de ICMS sobre combustíveis (que atualmente não pode ser superior a 18%). No Paraná a alíquota atual é de 18% e em Santa Catarina é de 17%, portanto o valor do combustível no estado vizinho tende a ser menor nos postos. Além disso, existe a questão do custo do transporte, visando que os preços também variam de acordo com o ICMS de cada estado.

As ações de fiscalização conjuntas da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e dos órgãos de defesa do consumidor, como o Procon, orientaram os postos sobre a medida com o objetivo de garantir ao consumidor a desejável transparência dos preços dos combustíveis.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Os consumidores podem denunciar postos que não obedecem ao decreto junto aos Procons locais ou pelo formulário on-line criado pela Senacon, no endereço: denuncia-combustivel.mj.gov.br

O Procon de Rio Negro está localizado na Rua 7 de Setembro, nº 8, no Centro (anexo ao Arquivo Público). O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h. O contato também pode ser feito através do e-mail e telefone/WhatsApp: