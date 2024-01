Produtividade rural de Rio Negro é destaque na região

De acordo com o Departamento de Economia Rural (DERAL), o município de Rio Negro ocupa a segunda colocação em produtividade rural na Região Metropolitana de Curitiba. Este importante órgão do Estado gera dados no âmbito do Paraná, bem como analisa e acompanha o desempenho de diversas cadeias de importância.

A atual gestão municipal de Rio Negro investe e realiza o atendimento aos agricultores com foco no fortalecimento das culturas produtivas, desenvolvimento social e econômico, além do fomento da agricultura familiar, pois a produção rural é fundamental para a permanência de homens e mulheres no campo e isso colabora para a economia e o desenvolvimento de Rio Negro nesta área tão importante que é a agricultura.

Como parte da sua rotina, o prefeito James Karson Valério realiza visitas em propriedades rurais para verificar o andamento da produtividade, além de conversar com os produtores, verificar a situação das estradas e planejar novas ações em prol da coletividade e do fortalecimento da agricultura.