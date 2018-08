Proerd terá sequência no segundo semestre em Rio Negro

Com a coordenação do soldado Bakun, num esforço cooperativo estabelecido entre a Polícia Militar, a escola e a família, onde as apostilas do programa a serão distribuídos aos alunos

As atividades do Proerd – Programa Educacional de resistência às drogas e à violência – acontecerão em todas as escolas municipais de Rio Negro, nas turmas de quinto ano, durante o segundo semestre de 2018.

Com a coordenação do soldado Bakun, num esforço cooperativo estabelecido entre a Polícia Militar, a escola e a família, onde as apostilas do programa a serão distribuídas aos alunos.

A coordenação estadual do Proerd diz que “através do livro do estudante, os conteúdos são desenvolvidos de forma dinâmica em grupos cooperativos, onde nas aulas são realizadas atividades voltadas ao desenvolvimento das habilidades individuais para que as crianças e os jovens possam tomar suas decisões de forma consciente, segura e responsável”.