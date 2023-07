Professor Alessandro assume como prefeito de Rio Negro por 10 dias

Através da assinatura do Termo de Transmissão do Cargo de Prefeito, foi transmitido ao vice-prefeito Alessandro Cristian von Linsingen o exercício do cargo de prefeito municipal de Rio Negro, tendo em vista o gozo de férias do prefeito James Karson Valério no período de 10 a 19 de julho de 2023, conforme estabelece o parágrafo 4º do artigo 59 e parágrafo 3º do artigo 68 da Lei Orgânica do Município de Rio Negro. O ato de transmissão do cargo ocorreu na Prefeitura.

Alessandro é casado e tem três filhas. É professor e já foi diretor escolar, secretário municipal de educação e vereador; atualmente exerce a função de secretário municipal de planejamento e coordenação geral, além de ser o vice-prefeito de Rio Negro.