Professora de Mafra realiza campanha solidária para arrecadar material escolar

Há seis anos a professora Cristiane Grein realiza uma bela campanha solidária para arrecadar material escolar para crianças carentes de Mafra e Rio Negro.

É possível colaborar doando materiais escolares novos ou usados em boas condições de uso, como mochilas, lápis de cor, penal, canetas, borrachas, cadernos, uniformes, etc.

As doações podem ser feitas na Burger House, que fica localizada no Alto de Mafra, ou então agendadas diretamente com a professora pelo WhatsApp (47) 99229-7254.

Vai comprar o material do seu filho? Lembra de pegar um caderno para doar. Vamos lembrar que muitas crianças não tem a mesma oportunidade de ganhar um material novo. Ensine ele a sempre comprar o necessário e cuidar do seu material. Temos a certeza que o material escolar é a ferramenta necessária para ele estudar.