Professores da rede municipal de Rio Negro recebem formação continuada

No dia 27 de maio, os professores, estagiários e gestores da Rede Municipal de ensino de Rio Negro, estiveram durante todo o dia, participando de uma ação de formação continuada. Na ocasião, acompanharam a palestra todos os profissionais da Educação Especial, Educação Infantil e Ensino Fundamental. A ação é realizada periodicamente pela Prefeitura Municipal de Rio Negro, através da Secretaria de Educação e tem como intuito proporcionar capacitação aos profissionais das unidades escolares e fortalecer o processo de ensio e aprendizagem.

Cada escola reuniu seus profissionais que assistiram juntos a formação, realizada de forma online e assim, extensiva a toda a rede. Dentre a temática abordada durante o dia estão: Introdução ao TDAH; como o TDAH é identificado; tipos de TDAH e suas implicações; Intervenções e flexibilizações curriculares; O que é o transtorno do Espectro Autista; Diagnosticar os Primeiros Sinais do Transtorno e os prejuízos na Aprendizagem da criança; Características Comportamentais, Sociais e Linguísticas e Formas Pedagógicas para o Atendimento Educacional.

Para trabalhar esta temática a formação foi realizada pela palestrante professora Renata Aparecida Quani – Cursos UNEACA. Ela possui graduação em Pedagogia – Faculdades Integradas de Itararé. É Especialista em Educação Inclusiva e Psicopedagogia. Concursada pela Prefeitura Municipal de Sengés, atua na Secretaria Municipal como Coordenadora da Educação Especial e avaliadora. Atuou como Coordenadora de Educação Especial do Núcleo Regional de Educação de Wenceslau Braz e Pedagoga da Equipe de Ensino do referido NRE, bem como ministra aulas de disciplinas pedagógicas no Curso de Formação de Docentes. Atua como professora em Cursos de Especialização principalmente na Área da Educação Inclusiva. Atualmente, é técnica pedagógica da Secretaria de Estado da Educação- SEED, atuando como pedagogas no Núcleo de Cooperação Pedagógica com os Municípios.