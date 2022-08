Professores de Rio Negro participam de formação continuada através do projeto Semeando Educação

Compartilhar no Facebook

Mais de 100 professores da rede municipal de ensino de Rio Negro estão participando de uma formação continuada realizada pela Secretaria Municipal de Educação, através do projeto Klabin Semeando Educação, que apoia tecnicamente a educação pública municipal.

Além do conteúdo recebido diretamente dos formadores, os professores desenvolvem habilidades e competências por meio de pesquisa orientada. O programa oferece a capacitação para gestores e professores dos anos iniciais do ensino fundamental em língua portuguesa e matemática com trabalhos de estudos presenciais e remotos. A formação também envolve visitas técnicas nas escolas.

O Klabin Semeando Educação tem objetivos intrínsecos voltados ao aprimoramento da educação pública. Suas práticas ocorrem através do apoio às Secretarias de Educação dos municípios onde a Klabin S/A atua, oportunizando práticas impulsionadoras de gestão e formação escolar na busca de uma educação pública mais equitativa, mais inclusiva e de qualidade.