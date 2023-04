Professores de Rio Negro participam do VIII Encontro de Gestores do Esporte do Estado do Paraná

Durante os dias 13 e 14 de abril foi realizado em Foz do Iguaçu o VIII Encontro de Gestores do Esporte do Estado do Paraná – “O Esporte Que Queremos”.

Representando o município de Rio Negro, participaram do evento os professores Paulo Rogério Gaissler e Eduardo Martin Pedro da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

O evento reuniu os gestores do esporte do Estado do Paraná com vista ao lançamento da segunda etapa do Programa O Esporte Que Queremos (OEQQ) e o compartilhamento de experiências sobre o impacto e principais resultados pós-constituição de políticas municipais para o esporte, bem como a capacitação para construção dos instrumentos: Conselho Municipal de Esporte e Financiamento e Fundo Municipal para o Esporte.

Além das temáticas específicas do Programa OEQQ, o evento abordou também:

Apresentação do Plano e Diretrizes do Governo Federal para o Esporte.

Apresentação do Plano e Diretrizes do Governo Estadual para o Esporte.

Lançamento de Eventos da Paraná Esporte para o ano de 2023.

Palestra de Marketing e Gestão: ferramentas estratégicas para gestores de políticas públicas e projetos esportivos”.

Participação especial da Secretaria de Estado da Mulher e Igualdade Racial com a apresentação das Diretrizes do Plano Estadual dos Direitos da Mulher.