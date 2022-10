Professores de Rio Negro proporcionam uma educação municipal de qualidade

A educação do município de Rio Negro está entre as 25 melhores do Brasil. Recentemente foram divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Brasileira (Ideb), que é um termômetro criado em 2007 para medir a qualidade do ensino público e privado no país.

Rio Negro, mantendo a tradição de sempre obter uma boa colocação no Ideb, referente ao ano de 2021 manteve a primeira colocação entre os 29 municípios da Região Metropolitana, incluindo a capital Curitiba. Com a nota 7,1 conquistada, Rio Negro é a 8ª melhor nota do Estado do Paraná, que possui 399 municípios. Em âmbito nacional – com 5.568 municípios –, Rio Negro ficou com a 23ª melhor nota.

Esse resultado também se deve ao excelente trabalho desempenhado pelos professores que atuam na rede municipal de ensino. Para o Dia do Professor, celebrado em 15 de outubro, o prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, que também é professor, enalteceu a importância de todos os professores. “Gostaria de parabenizar todos os professores. Nós merecemos essa grata satisfação de comemorarmos o dever sempre cumprido. Nós fazemos parte dessa grande diferença que faz na aprendizagem de nossos alunos. Vocês fazem a diferença. Rio Negro se orgulha. Vamos caminhar juntos para que o processo ensino-aprendizagem seja sempre reconhecido. Educação é desenvolver potencialidades”, disse o prefeito.

A secretária municipal de educação, Vera Pfeffer Schelbauer, também destacou a importância dos professores: “Gratidão é a palavra do dia. Gratidão ao trabalho que vocês executam com tanto cuidado nas nossas escolas. Esse dia é muito especial. Que vocês se sintam abraçados com muito carinho por todos nós”.

Rio Negro possui aproximadamente 350 professores na rede municipal de ensino. Um jantar especial para celebrar o Dia do Professor será realizado dentro da programação das festividades do aniversário do município.

PROFESSORES SEMPRE EMPENHADOS

Em 2021 o município de Rio Negro adotou medidas pedagógicas para a realização das aulas remotas, como o Programa Conecta Rio Negro, onde professores do município criaram videoaulas para o atendimento remoto, devido às necessidades trazidas pela pandemia da Covid-19.

Neste ano de 2022, o município implantou o Programa Superação para recomposição das aprendizagens como ferramenta que visa oportunizar o reforço escolar simultâneo, priorizando ações qualitativas na educação, com foco no letramento em leitura e escrita e letramento matemático.

Neste segundo semestre, todas as unidades escolares estão com aulas de reforço escolar em contraturno, buscando a melhoria constante no processo de ensino-aprendizagem. Em nossa região, Rio Negro é um dos municípios que paga o piso nacional do magistério.

O Ideb é o principal indicador da educação básica que relaciona as taxas de aprovação escolar, obtidas no Censo Escolar, com as médias de desempenho em língua portuguesa e matemática dos estudantes no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). Desta forma, apresentam melhores resultados no Ideb os sistemas que alcançam, de forma concomitante, maiores taxa de aprovação e proficiência nas avaliações.

A divulgação do IDEB 2021 representa um marco importante, já que encerra o ciclo inicialmente estabelecido para a trajetória do indicador, conforme divulgado em decorrência do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, seguindo a metodologia disponível publicamente no site do Inep.