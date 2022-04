Profissionais da Saúde de Rio Negro são homenageados na Assembleia Legislativa

Eles participaram de sessão solene alusiva ao Dia Estadual de Valorização dos Profissionais de Saúde

A noite desta segunda-feira (25) foi dedicada a homenagens aos profissionais da saúde, especialmente aqueles que atuaram no enfrentamento a Covid-19, em todo o Estado.

A Assembleia Legislativa do Paraná realizou uma sessão solene em alusão ao Dia Estadual de Valorização dos Profissionais de Saúde, comemorado nesta terça-feira, 26 de abril. Durante a solenidade, 38 profissionais de diferentes áreas médicas receberam um diploma de menção honrosa, entre eles, os profissionais rio-negrenses: Simone Angélica Vitorino Gondro (gestora), Rodrigo Otávio Gondro (médico) e Anna Paula Kuhl Alves (enfermeira).

A homenagem é fruto do trabalho de toda a equipe da Saúde rio-negrense, que, principalmente durante a pandemia, teve um papel fundamental para evitar a perda de mais pessoas. A Lei 20.429/2020, que institui o Dia Estadual de Valorização dos Profissionais de Saúde, tem o objetivo de homenagear diversas categorias cuja missão é cuidar das pessoas.

O prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, também participou da solenidade. “É gratificante e engrandecedor ver nossos profissionais sendo homenageados hoje. A pandemia nos fez reconhecer ainda mais esse trabalho extremamente necessário. Que esse reconhecimento seja levado para toda a vida, pois sabemos a grande importância que nossos profissionais têm na manutenção do bem estar de toda a população rio-negrense”, destacou.

O deputado Michele Caputo, que propôs o evento, lembrou a memória das pessoas que ajudaram a salvar milhares de vidas no Paraná. “Prestamos uma singela homenagem aos profissionais de saúde. Hoje é um dia de valorização desses trabalhadores. Foi no dia 26 de abril de 2020 que tivemos registrado o primeiro óbito de um profissional de saúde, a técnica de enfermagem Valdirene Aparecida Ferreira dos Santos. Sentimos muito por esta perda. Está claro para todos a importância que os trabalhadores da saúde tiveram. Foram esses que faleceram, adoeceram, que ficaram muito tempo sem o convívio da família. Eles merecem o nosso respeito”, disse o parlamentar. “Não tem ninguém que tenha feito mais durante a pandemia do que o trabalhador anônimo do Sistema de Saúde Pública desse País. Outras pandemias poderão chegar no futuro, mas uma coisa podemos ter certeza: sempre poderemos contar com a força, empenho e dedicação do povo da saúde. Não temos democracia sem saúde e nem saúde sem democracia”, afirmou.