Profissionais são capacitados para fazer a ligação à rede de esgotos de Mafra

A CASAN promoveu nesta semana um curso gratuito sobre a ligação ao Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) de Mafra. A capacitação, realizada na sede da Associação dos Municípios do Planalto Norte (Amplanorte), foi voltada para encanadores, pedreiros, profissionais da construção civil e instaladores hidráulicos.

A chefe do Setor de Operação e Manutenção de Esgoto Sanitário da Superintendências Norte da CASAN, Priscila Carina Ribeiro Faedo, e o técnico em saneamento Brenno Mazaro dos Santos ministraram o curso.

Os mais de 20 profissionais que participaram do treinamento estão habilitados para realizar conexões ao sistema público de esgoto sanitário. “Além de detalhar como deve ver a ligação do esgoto do imóvel à rede de coleta da CASAN, apresentamos o sistema de esgotamento sanitário de Mafra, sua estação de tratamento, como funciona, a tecnologia empregada e os benefícios dessa infraestrutura para a cidade”, explica Priscila. A engenheira sanitarista destacou, ainda, os ganhos ambientais e para a saúde pública. “Conforme ampliarmos as redes coletoras esses benefícios se tornarão mais evidentes”, complementa.

Estímulo ao trabalho e renda

Edenilson Fritz, autônomo e prestador de serviço com mais de 30 anos de experiência, ressaltou a importância da capacitação: “O encontro foi uma oportunidade para revisar alguns pontos, adquirir conhecimentos e obter mais uma certificação que pode ser incluída no currículo”. Com experiência em ligação de esgoto na cidade vizinha de Rio Negro (Paraná), Edenilson destacou também que cada sistema tem suas particularidades, tornando essencial a atualização constante e o aprendizado das normas técnicas. “Com as informações transmitidas fica mais fácil orientar e explicar para o cliente”.

Os profissionais que completam o curso têm seu nome cadastrado no site da CASAN para a consulta dos moradores interessados. No entanto, a CASAN ressalta que a responsabilidade pela contratação é do proprietário.

Aguarde a autorização

A CASAN reforça que ainda não estão autorizadas as ligações ao Sistema de Esgoto. A empresa solicita aos moradores que aguardem orientações. Após a liberação, a CASAN enviará comunicados nas faturas e 90 dias depois do aviso a taxa de esgoto começará a ser cobrada.

Conexões sem autorização podem gerar retorno do esgoto no imóvel ou extravasamentos nas ruas da cidade. Dúvidas sobre a instalação podem também ser esclarecidas na Agência da CASAN, localizada na Rua Tenente Ary Rauen, 631.