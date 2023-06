Programa Capacita Rio Negro desenvolve o curso de Mecânica e Elétrica de Motos

Compartilhar no Facebook

No intuito de prestigiar e enaltecer a importância da profissionalização, na última quinta-feira (01), o prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, e a secretária de assistência social, Eliane Valerio Pereira, visitaram as dependências da escola Canal C aonde vem sendo desenvolvido o curso de Mecânica e Elétrica de Motos.

O curso faz parte do Programa Capacita Rio Negro e foi contratado pela citada secretaria com o firme propósito de oportunizar a autonomia financeira das pessoas e das famílias por intermédio dos cursos que estão sendo ofertados à população desde 2021, mediante a geração de emprego e renda.

O prefeito James falou do Espaço Empreender em funcionamento junto à Prefeitura e colocou-o à disposição dos alunos para que aqueles que quiserem empreender possam fazer sua inscrição como Microeemprendedor Individual (MEI), e também, se necessário, buscar financiamento à juros baixos para dar início ao seu empreendimento.

Além disso, mais uma vez o prefeito reafirmou o compromisso da gestão com a capacitação, qualificação e profissionalização dos rio-negrenses para o mercado de trabalho, proporcionando avanços e o crescimento para o município de Rio Negro e para seus munícipes.