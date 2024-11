Programa de Apoio à Gestão Pública da Klabin é aplicado em Rio Negro

Desde 2021 a Prefeitura de Rio Negro possui uma importante parceria com a empresa Klabin, que coloca em prática no município o Programa Klabin de Desenvolvimento Regional. Trata-se de um projeto social da empresa relacionado ao Programa de Apoio à Gestão Pública com o objetivo de fortalecer o desenvolvimento local das comunidades onde atua.

Através do programa a empresa fornece gratuitamente aos gestores públicos locais uma consultoria técnica nas principais áreas de interesse do município, como a administração, tributos, educação, saúde, assistência social e infraestrutura.

A iniciativa conta com a consultoria técnica da empresa Interação Urbana, que possui consultores que efetivamente atuam ou já atuaram no serviço público municipal. Desde 2021 vários encontros presenciais e virtuais com os consultores foram realizados na Prefeitura com todas as secretarias municipais envolvidas.

Nesta segunda e terça-feira as consultoras Ana Elizabete de Carvalho Pádua e Solange Vialle estiveram em Rio Negro para visitar alguns locais da área da educação e para participarem do evento de apresentação do balanço do planejamento da atual gestão, além da apresentação de indicadores, análise da visão de futuro e a avaliação do projeto.

A consultoria envolveu todas as secretarias do município e adotou uma metodologia participativa com o uso de ferramenta de moderação de discussão em grupo. Durante o encontro desta terça-feira o prefeito James Karson Valério e os secretários municipais explanaram sobre a importância que o programa teve para o planeamento e aplicação das ações da gestão pública.

De fato as ferramentas e a orientação técnica disponibilizada pelo programa para planejar a gestão foi uma oportunidade transformadora para o município de Rio Negro, que vem alcançando grandes índices em todas as áreas. Além disso, todo o conhecimento adquirido pelas equipes da Prefeitura, sem custos aos cofres públicos, a fixação de indicadores, metas e ações, tudo devidamente monitorado ao longo do mandato, constitui um conjunto de habilidades e conhecimentos que permanece na administração e reverte em benefício duradouro à população.

Em Rio Negro a Klabin também coloca em prática o programa Semeando Educação, que visa preparar os alunos para lidar com os desafios do mercado globalizado, objetivo este que exige uma educação pública equitativa, inclusiva e de qualidade. Para isso, o programa propõe o desenvolvimento de competências para gestores educacionais e escolares e mobilização social em prol da educação, ações que devem resultar na melhoria da aprendizagem dos alunos.