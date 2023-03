Programa Família Acolhedora de Rio Negro inicia campanha de sensibilização e mobilização

Com o objetivo de despertar o interesse da sociedade, a equipe do Programa Família Acolhedora, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social de Rio Negro, deu início a uma campanha de sensibilização e mobilização junto às famílias, tendo como primeira atividade a participação no evento “Brincando em Família”, realizado pelo Colégio Bom Jesus. O evento ocorreu no dia 18 de março, durante o qual, a equipe realizou uma breve explanação sobre o Programa Família Acolhedora.

O Acolhimento Familiar ou Família Acolhedora tem como objetivo proteger a criança e o adolescente que esteja em situação de risco e que por algum motivo precisa se afastar do convívio familiar através de medida protetiva. Neste programa a família acolhe em sua casa, por tempo determinado, uma criança ou um adolescente que esteja em situação de risco.

A criança/adolescente acolhida não se torna “filho” daquele lar, mas recebe afeto e apoio desta família até que tenha condições de ser reintegrado à sua família biológica e à comunidade na qual estava inserida, ou, na impossibilidade, há um encaminhamento para adoção.

É uma modalidade de grande importância, que se insere como alternativa ao acolhimento institucional. Em outras palavras, acolher é receber em sua casa, por um tempo determinado, uma criança ou adolescente, que precise de amor, de cuidados, de referência parental, convívio social e de muito carinho.

No município de Rio Negro, o programa de Acolhimento Familiar está implantado desde 2019, através da Lei nº 2559/2019, e este ano a equipe responsável pelo programa está intensificando os trabalhos de sensibilização e mobilização da sociedade, pois o serviço de acolhimento em família acolhedora é uma política pública que depende diretamente da participação da sociedade.

Encontrar famílias candidatas com perfil, aptidão e disponibilidade para o acolhimento de crianças e adolescentes é fundamental para o sucesso do programa, tão importante para as crianças abrigadas.