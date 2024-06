Programa Incubadora Empresarial de Rio Negro amplia capacidade com novas unidades

A Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria de Indústria e Comércio, oficializou nesta terça-feira (25) o lançamento do novo programa Incubadora Empresarial durante um encontro no gabinete do prefeito James Karson Valério, que juntamente com o secretário municipal William Mazur, apresentou detalhes do programa para um grupo de empreendedores.

A iniciativa, que visa fomentar o empreendedorismo e o desenvolvimento local, passa por uma reformulação para atender melhor às necessidades dos futuros negócios, com destaque para a instalação de novas unidades em áreas industriais do município.

O novo programa prevê a ampliação da capacidade de atendimento da Incubadora, que poderá receber até 12 empresas em cada unidade, um aumento de mais de 50% em relação à capacidade atual. A Incubadora também passará a oferecer novos programas de capacitação nas áreas de gestão, marketing, finanças e inovação, visando atender às necessidades específicas dos empreendedores.

A Incubadora Empresarial de Rio Negro é um importante instrumento para o desenvolvimento socioeconômico do município. Ao apoiar o surgimento e o crescimento de novos negócios, com ênfase nas áreas industriais, a Incubadora contribui para a geração de empregos, renda e oportunidades para a comunidade.

O novo programa da Incubadora representa um passo importante na consolidação da iniciativa como um agente transformador na vida dos empreendedores de Rio Negro, impulsionando o desenvolvimento industrial local e gerando novas perspectivas para o futuro da economia do município.

Os empreendedores interessados em participar do programa Incubadora Empresarial de Rio Negro podem se inscrever através do site da Prefeitura Municipal: www.rionegro.pr.gov.br