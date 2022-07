Programa Mentoria Lean Manufacturing é aplicado em Rio Negro para aperfeiçoar a produtividade da indústria

A Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, investe constantemente na capacitação produtiva e tecnológica das empresas com foco no fortalecimento da economia e do desenvolvimento do município.

Para auxiliar o setor industrial rionegrense, gerando novos negócios e ampliando a competitividade, foi aplicado o programa Brasil Mais – Mentoria Lean em parceria com o Sistema Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Sistema Fiep), através do Senai, que está capacitando profissionais de todos os segmentos de pequenas, médias e grandes empresas com consultorias especializadas, focadas em práticas e ferramentas que potencializam os resultados da produção, com base nas metodologias de manufatura enxuta, também conhecida como lean manufacturing.

A Mentoria Lean é uma iniciativa que oferece às indústrias soluções para melhorar a gestão, inovar processos e reduzir desperdícios. A iniciativa faz parte do programa Brasil Mais, desenvolvido pelo governo federal em conjunto com a Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) com a parceria do Senai e do Sebrae.

No total são 64 horas de aprendizagem e implementação. O objetivo é o aumento de produtividade da indústria em 20% ou mais. O programa do Sistema Fiep oferece ainda a organização de layout e análise de parque fabril, aumento do lucro e diminuição de desperdícios, qualificação dos colaboradores e foco na melhoria contínua.

As soluções do programa são rápidas para serem implantadas e têm um baixo custo e alto impacto para as empresas. Em Rio Negro o custo total do Mentoria Lean é subsidiado pela Prefeitura. Recentemente sete indústrias instaladas no município foram atendidas diretamente pelo programa. A formatura da primeira turma ocorreu na noite desta quarta-feira (13), no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral.

Durante o evento foram apresentadas algumas das ações que estão sendo realizadas no município de Rio Negro em parceria com o Sistema Fiep. O Prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, ressaltou em sua fala a importância desta parceria e os resultados obtidos pelo programa Mentoria Lean no município. Também destacou a importância de ter pessoas visionárias no município que participam de iniciativas como esta do Mentoria Lean e assim colaboram para o desenvolvimento de Rio Negro.

O Secretário de Indústria e Comércio, Willian Mazur, realizou uma apresentação sobre importantes inovações desenvolvidas pela Prefeitura de Rio Negro. Simone Parnes, gerente comercial do Sistema Fiep da região metropolitana, apresentou através de um vídeo institucional a atuação do SESI, SENAI e IEL na região. Também esteve presente no evento o senhor Claudio Milarch, mentor do Senai que desenvolveu as atividades nas empresas parceiras. Claudio realizou uma palestra sobre manufatura enxuta e apresentação dos resultados estratégicos obtidos durante o programa Mentoria Lean em Rio Negro.

EXEMPLO DE SUCESSO

Um case de sucesso foi apresentado ao público. Arthur Vanderlinde, colaborador da empresa QNK Indústria de Peças e Acessórios, apresentou os resultados obtidos pela empresa com a aplicação do programa Mentoria Lean. Ao final do curso, a empresa alcançou quase 40% de aumento de produtividade, quase o dobro do objetivo estipulado pelo programa.

FORMANDOS

Os participantes da primeira turma receberam o certificado de participação do programa Mentoria Lean em Rio Negro. Participaram as empresas: Aghata Indústria e Comércio de Madeiras, Ferplax Ferragens e Alumínios, QNK Indústria de Peças e Acessórios, Indústria e Comércio de Artefatos de Couro VWA, Dag Cabos Artefatos Texteix, El Química Indústria e Comércio de Produtos Químicos, Tornex.

A segunda turma terá a participação das seguintes empresas, que no evento estiveram representadas pelos seus executivos: Flagra Indústria e Comércio de Bebidas, Meneghel Química Indústria e Comércio de Resinas de Pinus, Akideixan Indústria do Aniversário, Pão e Sabor, Madeireira Serpol, JPF Móveis, Indústria e Comércio de Equipamentos de Segurança, Passoflex Indústria e Comércio de Calçados e Vidraçaria Linde.

Ao final do evento foi realizado um coffee break com todos os participantes para a prática do networking empresarial.