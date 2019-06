Programa Novos Rurais é lançado no Colégio Agrícola de Rio Negro

Jovens do município receberão formação empreendedora do Instituto Souza Cruz

Foi lançado na tarde desta segunda-feira, dia 24, pelo Instituto Souza Cruz no Colégio Agrícola Estadual Lysimaco Ferreira Costa em Rio Negro o programa Novos Rurais que tem o objetivo de incentivar o empreendedorismo nos jovens do campo. Trata-se de um programa de incentivo ao empreendedorismo, a iniciativa visa transformar estudantes de escolas agrícolas em empreendedores. As vagas são limitadas.

Desde que começou a ser implementado, em 2012, o Novos Rurais já formou mais de 2.550 jovens e apoiou financeiramente a criação de aproximadamente 900 novos negócios no campo, que beneficiaram cerca de 3.500 pessoas direta e indiretamente. Ao todo, cerca de 140 municípios brasileiros e seis estados já foram contemplados pelo programa e sua expansão não para. Além de Rio Negro, o município Rio Sul, em Santa Catarina, também passará a contar com o projeto nas próximas semanas.

Na cidade de Rio Negro, o Novos Rurais será aplicado para os jovens do 2º. ano do ensino médio, alcançando cerca de 90 alunos. Além disso, os 15 novos negócios idealizados pelos alunos receberão o apoio técnico e financeiro do Instituto Souza Cruz. Como foi o caso de Leticia Schiavon Camargo, que participou do Novos Rurais em 2018, na cidade de Canguçu-RS. A jovem desenvolveu o empreendimento “Sítio das Ervas”, transformando a propriedade da família em um espaço com hortas orgânicas, pomares de frutas, trilhas ecológicas, café colonial e um centro de terapias holísticas que, futuramente, abrigará uma pousada. Todo projeto foi pensado de forma sustentável, aproveitando estruturas já existentes, como galpões e estufas.

A diretora do Instituto Souza Cruz, Aline Almeida, ressalta a importância do projeto para as cidades rurais: “Além de incentivarmos e apoiarmos o empreendimento dos jovens, contribuímos também para o desenvolvimento da comunidade, tornando a permanência no campo mais atrativa para as novas gerações”, declara.

SOBRE O NOVOS RURAIS

O programa é uma iniciativa do Instituto Souza Cruz que visa estimular a permanência do jovem no campo por meio da criação de novos negócios, estímulo à diversificação e à geração de renda. Para fomentar a inovação e o empreendedorismo, a organização firma parcerias com escolas rurais para capacitar jovens estudantes a criarem novos negócios no campo.

O programa é dividido em duas etapas. Na primeira fase, os jovens recebem treinamento em sala de aula sobre temas como empreendedorismo, inovação e tendências de mercado. Ao final da formação, eles elaboram um plano de negócios que passa por uma avaliação técnica. Os melhores projetos são selecionados e os jovens recebem apoio financeiro para viabilizar o seus empreendimentos. Na segunda fase, os alunos selecionados implementam os projetos e colocam seus novos negócios em prática.

Segundo a direção do Colégio 15 projetos já foram selecionados para participar do Programa.