Programa Paraná Trifásico chega a Rio Negro

O Paraná Trifásico já está sendo implantado em Rio Negro. Neste primeiro momento os produtores rurais da localidade do Sítio dos Hirt estão sendo atendidos por este importante programa da Companhia Paranaense de Energia (Copel).

A Copel atendeu a solicitação dos produtores daquela região. Inicialmente são aproximadamente 3 km de nova rede. Em breve outras localidades serão atendidas.

A iniciativa adiciona automatização e reforça a qualidade do fornecimento de energia rural. Também facilita e barateia o acesso à energia no campo e propicia infraestrutura de qualidade que contribui para a segurança energética e para o desenvolvimento do setor produtivo agropecuário.

O programa retira os postes antigos do meio das plantações e coloca postes novos nas estradas rurais, o que facilita o acesso dos técnicos. Os cabos da rede contam com capa protetora e alto nível de resistência, o que contribui para reduzir o número de desligamentos causados pela queda de galhos de árvores ou outros objetos sobre a rede.

Com uma rede elétrica rural mais robusta e confiável, os produtores rurais poderão substituir e até eliminar a necessidade de uso de sistemas de geração de energia baseados em combustível fóssil, diminuindo a emissão de gases de efeito estufa e dos resíduos decorrentes.

As novas linhas têm conexões inteligentes com a central de monitoramento da rede, chamados de Religadores Automáticos. Esses equipamentos têm capacidade para identificar problemas e atuam para isolar desligamentos, além de ter capacidade de religar a energia sem precisar de interferência humana. Os equipamentos podem ser acionados remotamente pelo novo Centro de Operação da Copel em Curitiba.

A maior automação na rede diminuirá as demandas de manutenção corretiva pelas equipes da Copel, diminuindo a pegada ecológica necessária para o atendimento dessas unidades consumidoras.

Em todo o Paraná, culturas que dependem da energia elétrica intensiva para a sua produção já estão sendo beneficiadas, entre elas leite e derivados, suinocultura, avicultura, piscicultura e fumo, além de atividades como os poços artesianos. O Paraná é líder nacional em algumas delas, como avicultura e piscicultura.