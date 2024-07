Programa Rio Negro Cidade Segura alia a tecnologia com a segurança e proteção

O investimento na segurança pública é constante no município de Rio Negro. A Prefeitura utiliza a tecnologia de forma estratégica para melhorar a gestão pública e a vida dos cidadãos. Um exemplo disso é a criação do programa Rio Negro Cidade Segura, que possui ações que contribuem para o fortalecimento da segurança pública.

Entre as ações está a moderna central de videomonitoramento, que opera de forma integrada com centenas de câmeras instaladas em locais estratégicos do município. A central auxilia na prevenção de crimes e colabora para o controle do trânsito, zelo urbanístico, vigilância ambiental e patrimonial, entre outras atividades.

Rio Negro também possui a Patrulha Patrimonial, que atua na cidade e no interior com veículos caracterizados (plotados e sinalizados com giroflex) em simultaneidade com a central de videomonitoramento, sendo também uma importante ação de caráter preventiva.

O programa Rio Negro Cidade Segura recebeu o Prêmio InovaCidade durante o Smart City Business Brazil Congress 2023, que é o mais importante e estratégico evento sobre cidades inteligentes da América Latina. Para selecionar os vencedores foram feitas análises em quatro etapas levando em consideração a eficiência e a implantação contínua dos projetos. Isso corrobora ainda mais a importância do programa Rio Negro Cidade Segura.

Também em 2023, o prefeito James Karson Valério recebeu o título de Prefeito Inovador da Região Metropolitana de Curitiba e Litoral. A premiação foi concedida pela Rede Cidade Digital pelo conjunto de ações inovadoras realizadas em Rio Negro, dado enfoque também ao programa Rio Negro Cidade Segura.

Mais informações sobre o Rio Negro Cidade Segura podem ser encontradas no portal oficial: www.rionegro.pr.gov.br