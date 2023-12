Programa Rio Negro Cidade Segura foi destaque no congresso de cidades digitais e inteligentes

Compartilhar no Facebook

O programa Rio Negro Cidade Segura foi certificado recentemente como Projeto Inovador 2023 por utilizar a tecnologia de forma estratégica para melhorar a gestão pública e a vida dos cidadãos, destacando-se no cenário estadual. Esta foi a terceira conquista de reconhecimento do programa, que vem sendo aprimorado constantemente.

Na manhã da última quinta-feira o prefeito James Karson Valério e o secretário municipal de administração, Lisandro José Lorena Pinto, estiveram na Central de Videomonitoramento de Rio Negro para parabenizar a dedicada equipe de trabalho e para entregar uma cópia do certificado aos profissionais que atuam no programa.

A entrega da premiação ocorreu durante o 9º Congresso Paranaense de Cidades Digitais e Inteligentes, que é o principal encontro de tecnologia para prefeituras do estado. O evento, promovido pela Rede Cidade Digital, foi realizado em novembro no auditório da Unifil, em Londrina.

O congresso apresentou aos participantes soluções digitais e inteligentes que trazem economia, sustentabilidade e agilidade aos serviços públicos, além de melhoria à qualidade de vida dos cidadãos.

O programa Rio Negro Cidade Segura tem por objetivo aperfeiçoar e expandir o alcance do videomonitoramento por câmeras no município, a fiscalização e ronda do patrimônio público, a prevenção e o auxílio na conclusão de inquéritos policiais através de uma central de videomonitoramento e a Patrulha Patrimonial, em especial:

Acompanhar a movimentação de pessoas;

Prevenir o crime e a violência;

Aperfeiçoar o controle do tráfego;

Oportunizar o zelo urbanístico;

Ampliar a vigilância ambiental e patrimonial;

Aperfeiçoar a fiscalização das demais posturas municipais;

Auxiliar as Secretarias na vigilância, entradas e saídas das unidades escolares, postos de saúde e demais prédios públicos.

A Central de Videomonitoramento tem como finalidade o gerenciamento de imagens, através da coleta e armazenamento, mediante solicitação das Policias Militar, Civil, Rodoviária e o Cidadão na investigação de crimes, operações, acidentes de trânsito e na guarda dos prédios públicos.

Para mais informações acesse: https://rionegro.atende.net/subportal/rio-negro-cidade-segura