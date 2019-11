Compartilhar no Facebook

Confira a programação da XV Festa da Colonização em Comemoração aos 149 anos de Emancipação Política de Rio Negro. Entre as atrações estão as feiras de Artesanato, praça de alimentação, shows com bandas locais e atividades recreativas.

Dia 15 de novembro: show nacional com Thaeme e Thiago

show nacional com Thaeme e Thiago Dia 16 de novembro : comemoração dos 190 anos da imigração Alemã – show com a banda Vox 3

: comemoração dos 190 anos da imigração Alemã – show com a banda Vox 3 Dia 17 de novembro: 1º Encontro de Bandas e Fanfarras e final do Festival de Música Regional “Arrasta”.