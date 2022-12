Programação Natalina de Rio Negro – Natal é aqui!

Compartilhar no Facebook

Mês de dezembro está repleto de atrações para toda a família

A Prefeitura Municipal de Rio Negro, através da Secretaria de Cultura e Turismo, lançou a Programação Natalina do Município, que acontece durante todo o mês de dezembro. Além disso, as luzes de Natal já estão por toda a cidade, inclusive com decoração no prédio do Seminário Seráfico, uma inovação para a data.

Confira as atividades da Programação Natalina de Rio Negro:

03/12 Sábado

Show Bossa and Roll – Banda Semiacústico

Local: Cine Teatro Antonio Cândido do Amaral, às 20h

04/12 Domingo

Abertura do Cantinho do Noel – sem a presença do Papai Noel

Local: Parque Ecoturístico Municipal São Luis de Tolosa, a partir das 13h30.

04/12 Domingo

Natal no CTG

06/12 Terça-Feira

Passeata Nikolaus Kinder – 19h

Feira de Artesanato de Natal das 15h às 19h

Feira da Lua

Apresentação de música ao vivo com Allan Sammon às 18h

Local: Praça João Pessoa

07/12 Quarta-Feira

Feira de Artesanato de Natal das 15h às 19h

Feira da Lua

Local: Praça João Pessoa

09/12 Sexta-Feira – 20h

Cantata Natalina na Afubra

Apresentação do CMEI Agostinho Paizani Filho

Banda do Colégio Caetano

Local: Loja Afubra Rio Negro

10/12 Sábado – 14h

Natal na localidade da Roseira

Chegada do Papai Noel

Local: de Esportes Evilásio Khull – Escola Jose de Lima

Participação: Escolas Municipais José de Lima, Eraldo Germano Plautz e CMEI Claci Maria de Lima

10/12 Sábado – 19h30

Festival de Dança

Local: Ginásio de Esportes do Colégio Barão de Antonina

11/12 Domingo

17h: Concerto de Natal – Escola de Música Anna Madalena Bach

20h: Auto de Natal com Grupo de Teatro Municipal

Cantinho do Noel com Papai Noel das 18h às 20h

Local: Parque Ecoturístico Municipal São Luis de Tolosa

14/12 Quarta-Feira – 19h

Encontro de Cordas – Eduardo Oliveira

Local: Cine Teatro Antonio Cândido do Amaral

15/12 Quinta-Feira – 19h

Natal na Fazendinha com a presença do Papai Noel

Escolas João Braz de Oliveira e Escola Estadual Ana Braz de Oliveira

Local: Ginásio de Esportes Irmãos Haide

16/12 Sexta-Feira – 20h

Auto de Natal no Lageado com a presença do Papai Noel

Local: Rancho Richter

Participação: Escolas Municipais Duque de Caxias e Paulino Valério, Escola Estadual Maximiano Pfeffer e CMEI Alceu Antonio Swarowski

17/12 Sábado – 20h

Cantata na Sacada do Hotel Rio Negro com a presença do Papai Noel

Apresentação do Coral da Escola Olavo Bilac e Banda da Escola Tia Apolônia

18/12 Domingo – 20h

Apresentação de Corais nas janelas do Seminário Seráfico

Coral Trier

Coral da Escola Bom Jesus

CMEI Agostinho Paizani Filho

Cantinho do Noel com a presença do Papai Noel após apresentação

Feira de Artesanato de Natal

Local: Parque Ecoturístico Municipal São Luis de Tolosa

19, 20 e 21/12 Segunda-Feira, Terça-Feira e Quarta-Feira – 19h

Cantinho do Noel com a presença do Papai Noel das 19h às 21h

Sessão de Cinema

22/12 Quinta-Feira – 19h

Encontro de Gaiteiros com Márcio Pedro

Cantinho do Noel com a presença do Papai Noel das 20h às 21h

Local: Cine Teatro Antonio Cândido do Amaral

23/12 Sexta-Feira – 20h

Apresentação de Corais nas janelas do Seminário Seráfico

Cantinho do Noel com a presença do Papai Noel

Coral da Igreja Resgate

Coral da Escola Municipal Olavo Bilac

Cantora Kelly Lukasinski

Feira de Artesanato de Natal

Local: Parque Ecoturístico Municipal São Luis de Tolosa

CANTINHO DO PAPAI NOEL

Outra novidade no Natal rio-negrense é o ‘Cantinho do Papai Noel’, que está localizado no Parque Ecoturístico Municipal São Luis de Tolosa. Uma área toda decorada para receber as famílias. O Cantinho estará aberto de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h e aos finais de semana das 13h30 às 17h. Papai Noel estará presente conforme cronograma:

Dia 11/12 domingo das 18h às 20h

Dia 18/12 domingo das 21h às 22 h

Dia 19/12 segunda-feira das 19h às 21 h

Dia 20/12 terça-feira das 19h às 21 h

Dia 21/12 quarta-feira das 19h às 21 h

Dia 22/12 quinta-feira das 19h às 21 h

Dia 23/12 sexta-feira das 21h às 22h

CONCURSO DE DECORAÇÃO NATALINA – RESIDENCIAL

Também estão abertas as inscrições para o Concurso de Decoração Natalina – Categoria Residencial. As inscrições são gratuitas e vão até às 11h do dia 23 de dezembro, e devem ser feitas na Secretaria de Cultura e Turismo anexa a Prefeitura Municipal.

Serão premiadas com R$ 2 mil quatro residências que mais pontuarem nas categorias: Beleza, Voto Popular, Sustentabilidade e Meio Ambiente, Inovação e Criatividade.