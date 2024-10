Programação para o fim de ano é apresentada ao Conselho de Políticas Culturais de Rio Negro

O Conselho Municipal de Políticas Culturais de Rio Negro se reuniu nesta segunda-feira (14) no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral, onde a programação cultural do município para os próximos dois meses foi apresentada pelo secretário municipal de cultura e turismo, Gerson Heide.

Os conselheiros também puderam conhecer a programação prevista para as comemorações do aniversário do município e a programação natalina. Em breve as atrações serão divulgadas para a população através dos meios de comunicação oficiais do município.

O Conselho Municipal de Políticas Culturais é formado por diversas entidades da sociedade civil e do governo municipal. Henrique Gaio é o atual presidente. O conselho e suas obrigações são instituídos pela Lei Municipal nº 2324 de 17 de maio de 2013. Compete ao Conselho Municipal de Políticas Culturais:

Promover ampla discussão sobre a política municipal de cultura;

Defender o patrimônio cultural do município e incentivar sua difusão e proteção;

Realizar conferências anuais com a presença de entidades, empresas, grupos e pessoas que atuam na área cultural para avaliar a política do setor e elaborar propostas para o seu aperfeiçoamento;

Aprovar os planos, programas e projetos destinados à promoção e desenvolvimento das atividades culturais.

Clique aqui e consulte os membros do Conselho – Decreto nº 111/2021.