Projeto Araucárias no Seminário de Rio Negro utiliza a técnica de enxertia

A Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, desenvolve o projeto “Araucárias no Seminário” utilizando a técnica de enxertia, que gera uma árvore mais produtiva e em menos tempo.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Aproximadamente 60 mudas de Araucária – que foram cultivadas pelo Viveiro Florestal Anízio de Andrade (viveiro municipal) – foram plantadas para receberem a enxertia. Elas são chamadas de Cavalo ou “porta-enxerto”.

A Prefeitura de Rio Negro utilizou uma área do Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa, ao lado do viveiro, para este plantio inicial e posterior realização do procedimento de enxertia. Depois as árvores serão remanejadas em definitivo para outra área dentro do parque.

Para o processo de enxertia é utilizada parte do tronco de uma planta já adulta, em idade de produção, para a formação da muda que será enxertada no porta-enxerto. Uma das vantagens da enxertia está na possibilidade de obter mais mudas fêmeas e plantá-las em proporção diferente daquela encontrada na natureza, aumentando a produtividade de pinhão. Os primeiros pinhões são verificados após cinco a seis anos do enxerto.

As mudas por enxertia permitem também o manejo da altura da Araucária. Isso acontece porque os galhos dessa planta vêm de um exemplar adulto, não caindo antes de 8 a 10 anos. O processo é diferente do pinheiro vindo de uma semente, cujos galhos mais baixos são jovens e caem.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O objetivo do Araucárias no Seminário é fortalecer ainda mais a preservação da Araucária em Rio Negro. Para a aplicação do projeto a Prefeitura recebe a orientação da equipe técnica do Instituto de Desenvolvimento Rural (IDR) do Paraná – IAPAR-EMATER.

Além de embelezar a paisagem rio-negrense, a Araucária produz alimento e gera renda. Esta árvore-símbolo do Paraná é a muda mais procurada nos viveiros do Estado. Em 2022 aproximadamente cinco mil mudas foram comercializadas no viveiro municipal de Rio Negro. Cada muda é vendida atualmente pelo valor de R$ 2,00.

Araucária é o nome popular dado para a árvore da espécie Araucaria angustifolia, que também possui outros diversos nomes populares como: Pinheiro-do-paraná, Curi, Pinheiro-brasileiro, Pinheiro-caiová, Pinheiro-das-missões e Pinheiro-são-josé. Atualmente a Araucaria encontra-se na lista das árvores ameaçadas de extinção, por isso ações como o projeto Araucárias no Seminário possui grande importância.