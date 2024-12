Projeto arquitetônico prevê ampliação da cancha municipal de Rio Negro

Na última semana o prefeito James Karson Valério esteve reunido em seu gabinete com os representantes dos Centros de Tradições Gaúchas (CTGs) Rincão da Saudade e Porteira do Paraná e com a equipe técnica da Secretaria Municipal de Obras.

O objetivo do encontro foi apresentar o projeto arquitetônico de implementação da Cancha Municipal “Dr. Nailor Aymoré Olsen”, localizada no bairro Volta Grande, junto ao Parque de Eventos Dr. Valmor Nardes. O projeto – que ainda será licitado – prevê a instalação de banheiros com chuveiros e com acessibilidade, sala de administração e inscrições, cozinha e bar, rampa e arquibancada.

A cancha foi inaugurada em Rio Negro no dia 04 de dezembro de 2023. O espaço já possui uma infraestrutura adequada para a prática do rodeio. Com as novas obras o local terá uma das melhores estruturas da região e ficará ainda mais atrativo para a realização de grandes eventos, podendo atrair turistas que movimentarão a economia local, gerando empregos diretos e indiretos, estimulando o comércio e a prestação de serviços.

Em Rio Negro, a Lei nº 3283/2023 reconhece o rodeio campeiro, praticado pelos CTGs, canchas de laço e outras organizações, sendo elas tradicionalistas ou não, como patrimônio cultural, prática esportiva e de relevante valor social e econômico para o município.