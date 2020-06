Projeto ‘Cidade Digital’ poderá ser implantando em Rio Negro

Vários municípios do país já usam o serviço que disponibiliza internet banda larga promovendo a inclusão digital

Na última sessão da Câmara os Vereadores aprovaram um requerimento solicitando que a Prefeitura realize estudos para implantação do projeto ‘Cidade Digital’ do Ministério das Comunicação em Rio Negro.

A ‘Cidade Digital’ é um serviço que cria infraestrutura e acesso público em uma determinada área urbana para o uso das novas tecnologias e redes telemáticas, com o objetivo de criar interfaces entre o espaço eletrônico e o espaço físico oferecendo áreas de acesso e serviços.

No requerimento os vereadores indicam que o projeto atenda as comunidades do Bairro Alto, Passa Três, Seminário, Bom Jesus, Campina dos Andrades e na avenida Rio de Janeiro.