Projeto Circo Social realizou a ação Páscoa Solidária

O Circo Social realizou no domingo a ação Páscoa Solidária. Os voluntários do projeto visitaram diversas comunidades de Rio Negro e Mafra para distribuir pacotinhos contendo doces para as crianças. O Coelhinho da Páscoa e outras personagens infantis e palhaços marcaram presença e tornaram as entregas ainda mais divertidas e especiais. Aproximadamente mil pacotinhos foram distribuídos durante a ação. Todos foram preparados pelos voluntários com muita dedicação para tornar a Páscoa mais feliz para as crianças.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O Circo Social agradece carinhosamente a todos que colaboraram de alguma forma para que a ação fosse possível. Todos que participaram estão de parabéns pela dedicação. O Circo Social é composto por pessoas que dedicam parte do seu tempo para colaborar com boas causas sem receber valor financeiro em troca, apenas a gratificação emocional de colaborar para um mundo melhor.

Todas as fotos estão disponíveis gratuitamente no site: www.circosocial.org