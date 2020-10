Projeto de bandeja biodegradável é criado por alunos riomafrenses

Os alunos riomafrenses Giovanna Beje Iunzkovzki, Luísa Labegalini Ziehlsdorff e Vicente Luiz Gonçalves, com orientação da professora Maria da Luz Toso, estão participando da edição especial das Feiras de Iniciação Científica do Colégio Bom Jesus.

O projeto dos alunos é um protótipo de uma bandeja projetada com fibras da folha de bananeira e cera de abelhas. O trabalho tem como objetivo desenvolver uma bandeja biodegradável para substituir bandejas de isopor que são utilizadas no dia a dia.

O projeto foi selecionado nas fases regionais e agora precisa do voto popular para avançar de fase. A votação se encerra no próximo dia 28. O vencedor será anunciado em uma live no dia 30 de outubro.

Sobre o trabalho dos alunos riomafrenses

Segundo dados do Banco Mundial, mais de 2,4 milhões de toneladas de plástico brasileiro são descartadas de forma irregular, sem qualquer tipo de tratamento, em lixões a céu aberto. O isopor faz parte da estatística, cujo nome técnico é poliestireno expandido ou EPS, na sigla em inglês, está associado atualmente a um número cada vez maior de hábitos de consumo. Se for descartado incorretamente, com o passar do tempo, no meio ambiente, o plástico do isopor tende a se quebrar, dando origem ao microplástico, que possui a capacidade de absorver compostos químicos tóxicos, como agrotóxicos, pesticidas e metais pesados, como mercúrio e chumbo, presentes principalmente nos rios, lagos e oceanos.

Na natureza, os microplásticos são confundidos com organismos marinhos, e acabam sendo ingeridos por animais aquáticos, afetando-lhes o sistema digestivo, causando intoxicação tanto nos animais e até mesmo no ser humano.

Objetivo

Desenvolver uma bandeja biodegradável utilizando as fibras das folhas de bananeira (Musa acuminata) para substituir bandejas de isopor que são utilizadas no dia a dia.

Metodologia

Para isso a proposta é realizar a confecção de uma bandeja utilizando as fibras das folhas de bananeira (Musa acuminata), juntamente com cera de abelha, para formar uma pasta e obter o formato desejado.

Para a confecção da bandeja foi cozinhado em uma panela 4 (quatro) folhas de bananeira (Musa acuminata) em pedaços com 3 litros de água, por aproximadamente por 3 (três) horas. Após foi lavada com água até retirar a calda ácida que se formou.

Foi liquidificado os pedaços com água limpa, após coada numa peneira e separada as fibras para secagem. Após foi misturada a fibra com cera de abelha em uma panela, aquecida em fogo baixo, na qual formou-se uma pasta que foi possível moldar a bandeja. Após 30 (trinta) minutos, foi possível manusear o protótipo, sem quebrá-lo.