Projeto de Escola Modular está em andamento em Rio Negro

A Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Educação, está desenvolvendo o projeto de Escola Modular para a Escola Municipal Vereador Ricardo Nentwig, que será realocada no bairro Bom Jesus. Essa importante unidade escolar atende atualmente 378 alunos.

O projeto tem o apoio do Governo do Estado do Paraná, através da Fomento Paraná e da Secretaria de Estado das Cidades. Todo o projeto arquitetônico da Escola Modular já foi preparado pela equipe da educação de Rio Negro. O processo licitatório para a contratação da empresa responsável pelas obras deve iniciar em breve.

Com foco na inovação, a construção modular é uma solução moderna, sustentável e econômica para quem deseja montar ou expandir com rapidez, tendo qualidade nas estruturas, flexibilidade e minimizando a necessidade de manutenções constantes.

Em junho do último ano o prefeito James Karson Valério, juntamente com a equipe da educação, esteve em alguns municípios catarinenses para verificar na prática como funciona essa inovação para aplicar na infraestrutura das unidades escolares de Rio Negro.