Projeto do Memorial de Luxemburgo será apresentado nesta terça-feira

O Brasil terá o primeiro memorial dedicado aos imigrantes luxemburgueses. Trata-se do Memorial de Luxemburgo, que será inaugurado em Rio Negro.

O Memorial de Luxemburgo será instalado no antigo Parque Bley, às margens do rio Negro, em uma área central do município. O terreno tem mais de 7 mil metros quadrados e foi cedido pela Prefeitura para a construção e administração do memorial.

O local abrigou a primeira usina termoelétrica construída no começo do século XX por Nicolau Bley Neto, descendente de um dos primeiros imigrantes luxemburgueses da região.

Foi um empreendimento pioneiro, que desencadeou os primeiros passos da industrialização em Rio Negro, no início do século passado. Com a energia elétrica ali gerada, as primeiras lâmpadas iluminaram casas e ruas e acionaram os primeiros motores industriais do município.

Nesta terça-feira, a partir das 15h, o público conhecerá melhor este importante projeto, que tem como objetivo trazer à memória a história do país e das famílias que vieram para o Brasil, além de proporcionar para Rio Negro um espaço de lazer, conhecimento e encontro de múltiplas gerações e a reconexão com Luxemburgo.

O lançamento do projeto será no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral (Cine Seminário) – Anexo a Prefeitura de Rio Negro.

O evento faz parte do calendário de eventos do aniversário de 152 anos de emancipação política de Rio Negro. Na programação há diversas inaugurações de serviços importantes para a população, eventos esportivos, apresentações culturais, shows nacionais, lançamento de livro, caminhadas e muito mais. O calendário de eventos pode ser acessado no portal da Prefeitura: www.rionegro.pr.gov.br