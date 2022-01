Projeto Férias no Parque promove a diversão das crianças em Rio Negro

Atividades culturais e de lazer foram disponibilizadas às famílias participantes

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Entre os dias 10 e 14 de janeiro 317 munícipes participaram do projeto “Férias no Parque”, que promoveu diversas atividades culturais e de lazer para os participantes.

A ação foi realizada pela Prefeitura Municipal de Rio Negro, através das Secretarias de Cultura e Turismo e de Esporte e Lazer. A programação evidenciou toda a diversidade do Parque Ecoturístico Municipal São Luis de Tolosa, contando com trilhas ecológicas, sessões de cinema, brincadeiras no campo e caça ao tesouro.

As atividades têm como intuito a promoção do lazer, disseminação das atividades do Parque, além de proporcionar integração, socialização, cooperação, disciplina, espírito de equipe e tantos outros fundamentos agregados a atividades em grupo. São momentos importantes para as famílias, principalmente durante esse período de férias.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -