Projeto “Maleta Viajante” é desenvolvido na Escola João da Silva Machado

A leitura é a base de uma aprendizagem de qualidade

É necessário oportunizar desde muito cedo o contato com diferentes livros e formas de leitura para as crianças. Por isso, a professora Samara, da Escola Municipal João da Silva Machado, desenvolveu um projeto com a turma do pré I: a “Maleta Viajante”.

Cada criança teve o privilégio de levar a maleta para casa, explorar com a família os livros que nela estavam e juntos produzir um desenho sobre a leitura escolhida.

Com o desenho de todas as crianças, a professora construiu um livro. Como encerramento do projeto, a turma realizou um “Acampamento da Leitura”.