Projeto para alteração das rotatórias de Rio Negro está em andamento

Em breve um importante aprimoramento no trânsito de Rio Negro, esperado há anos pela população, será colocado em prática.

Um projeto para o aprimoramento da sinalização viária e readequação das rotatórias de Rio Negro foi desenvolvido pela Secretaria Municipal de Obras através de um convênio firmado com o Departamento de Trânsito (Detran) do Paraná.

O projeto será licitado e executado pelo Detran para que em breve as mudanças sejam aplicadas para o aprimoramento do trânsito do município. O total do investimento será de R$ 380 mil através do convênio com o Detran, sendo que o município de Rio Negro arcará com 1% deste valor como contrapartida.

A readequação das rotatórias visa deixá-las de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O projeto também prevê a revitalização das sinalizações verticais e horizontais em avenidas principais e em áreas escolares para garantir uma maior segurança aos cidadãos rio-negrenses.