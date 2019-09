Projeto prevê instalação de proteção para pedestres na ponte Rodrigo Ajace

Compartilhar no Facebook

Os vereadores de Rio Negro aprovaram um requerimento para que o executivo municipal, através da pasta competentes, faça a instalação de um a proteção interna – estilo guarda-corpo – para o pedestres na ponte Rodrigo Ajace.

Segundo a justificativa do requerimento a proteção deve ser instalada na parte interna da ponte, entre a calçada e a pista de rolamento, o que evitaria possíveis acidentes envolvendo pedestres que por muitas vezes acabam andando pelo asfalto.

PONTE METÁLICA PODERÁ TER ILUMINAÇÃO DE LED

O executivo rionegrense anunciou a licitação para o projeto de iluminação na ponte metálica Dr. Diniz Assis Henning. A abertura do edital terá como objeto o projeto elétrico e luminotécnico, com luzes de LED para o embelezamento do espaço noturno e a decoração da ponte.

O prazo de execução da obra será de 45 dias contados a partir da emissão da ordem de serviço, podendo ser prorrogada mediante justificativa. A proposta de preços será feita pelas próprias empresas licitantes.