Projeto quer criação de frente conscientização de coleta seletiva de lixo em Rio Negro

Após o presidente da Associação de Moradores e Amigos da Vila Paraná e membro do Comitê Municipal contra a Dengue, José Hélio Westarb, pediu a criação de uma frente geral de conscientização da coleta de lixo seletivo, os vereadores apresentaram um requerimento para que o executivo municipal crie um projeto para informar e esclarecer a importância, assim como a necessidade, da coleta.

O objetivo é instruir a população sobre a existência de locais próprios para um depósito de cada tipo de resíduo: vidros, metais, papéis, plásticos e o lixo comum.

O trabalho deve ser desenvolvido nas as associações de bairros, escolas e com a população em geral para que todos percebam a importância de separar o lixo, bem como, a destiná-los em um local apropriado. O projeto depende agora da aprovação do executivo.