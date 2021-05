A Secretaria Municipal de Educação de Rio Negro, através do Departamento de Segurança da Prefeitura, terminou a implantação da 1ª fase do Projeto Segurança nas Escolas com as instalações de câmeras de segurança.

A segunda fase será iniciada em breve com instalações de portões eletrônicos e vídeo porteiro.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -