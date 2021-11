Projeto Superação será lançado nesta terça-feira em Rio Negro

A Prefeitura Municipal de Rio Negro através da Secretaria de Educação, buscando a incansável melhoria na qualidade da ensino e consequente avanço na qualidade de vida e progressão das crianças e suas famílias lança o Projeto SUPERação. O lançamento ocorrerá na Escola Municipal Mathias Augusto Bohn neste dia 09 de novembro, às 10h.

O momento atual da pandemia da COVID-19 trouxe demandas diferenciadas para o contexto de ensino e aprendizagem, que embora com excelentes resultados das aulas remotas do projeto Conecta Rio Negro, que desenvolveu aulas remotas com auxílio de materiais impressos a todos os estudantes da rede municipal com destaque regional no ano de 2020 e 2021 progredirem bem estruturadas buscando minimizar as perdas, houveram importantes lacunas que a falta de interação professor/aluno causaram.

O Projeto SUPERação é uma ferramenta que visa oportunizar a recuperação da aprendizagem, priorizando ações qualitativas na educação, com foco no Letramento em Leitura e Escrita e Letramento Matemático.

O Projeto funcionará em forma de reforço escolar simultâneo a todos os alunos do Ensino Fundamental, conduzindo-os ao desenvolvimento das habilidades apontadas como críticas e superando as defasagens já diagnosticadas. O mesmo contará com três frentes que atuam de maneira articulada:

– Aquisição de material didático específico para o aluno e para o professor;

– Formação continuada, nas modalidades presencial e à distância;

– Acompanhamento e verificação do rendimento das turmas no percurso do projeto, bem como bimestralmente.

O conteúdo abordado em sala durante a ação será direcionado para as habilidades apontadas como não desenvolvidas ou em desenvolvimento, segundo os resultados das avaliações diagnósticas da Secretaria Municipal de Educação no ano de 2021, referentes aos anos contemplados para o projeto.

Serão também utilizados como norte os conteúdos do Currículo Mínimo, seguindo sua temporalidade, e buscando as habilidades que constituem pré-requisitos para aquisição dos conteúdos para ingresso no ano seguinte. As atividades do Projeto podem ou não interagir com o conteúdo que estiver sendo trabalhado pelo professor regente.

O Projeto SUPERação será desenvolvido todas as terças e quintas-feiras e o tempo será dividido em 2 horas para Língua Portuguesa e 2 horas para Matemática e as apostilas serão impressas e distribuídas às escolas na versão aluno e professor, contendo as respectivas informações de atividades de cada um.

A formação do professor é levada em prioridade: O projeto prevê ações de Formação Continuada para a equipe de professores responsáveis por mediar as aulas das turmas, ou seja, professor regente e Coordenador Pedagógico passarão por uma formação de 8 horas de capacitação mensal, sendo dividida entre presencial e à distância.

Nessas formações, são apresentados os conteúdos do período correspondente, a metodologia a ser utilizada e os materiais relacionados. Também há espaço para o aprendizado compartilhado e a troca de experiências sobre as aulas realizadas. Nas atividades de Formação à distância os professores poderão se comunicar com seus colegas de projeto e com os Formadores para sanar dúvidas, aprofundar o conhecimento sobre os conteúdos e a metodologia e dar o feedback sobre o andamento das aulas.

O Projeto, que já tem sido espelho a municípios vizinhos, é sinônimo de avanço e inovação, visando sempre que as crianças tenham o melhor ensino o possível, preparando assim um futuro melhor e promissor a todos.