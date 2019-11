Projeto transforma alunos do primeiro ano em escritores em Rio Negro

Um projeto desenvolvido pela professora Marcela Dolinski da turma do 1º ano A da Escola Municipal João da Silva Machado, de Rio Negro, transformou 13 alunos em escritores com a criação de um livro. O projeto foi criado com o objetivo de auxiliar o processo de alfabetização dos alunos.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A turma – que possui alunos com sete anos de idade – estava iniciando a alfabetização, e o ato de ler neste período é um grande desafio. Segundo a professora, após muitas atividades envolvendo a leitura, foi notado que a turma interagia bastante. Foi então que surgiu a ideia de “chamar o amigo Nathaniel” para ajudar as crianças com a tarefa da leitura. Nathaniel é uma personagem do filme “A casa dos contos de fada”. No filme ele também está em processo de alfabetização e sempre adorou ouvir as histórias dos livros. Após assistirem ao filme, Marcela apresentou aos alunos um boneco com o nome de Nathaniel, que no mesmo instante “criou vida”. Foi proposta então a produção de um livro com os alunos e suas famílias, e eles prontamente aceitaram.

Em sala de aula foi feito um cronograma e toda sexta-feira o Nathaniel visitou a casa de cada colega, passando o fim de semana todo e levando consigo um livro para ser lido, retornando toda segunda-feira à escola.

A ideia do projeto foi passada ao ilustrador riomafrense Christian Komochena, que incentivou ainda mais a professora e os alunos oferecendo o seu trabalho de ilustrador e design de forma voluntária. O projeto iniciou no início do ano com as criações das histórias e ficou pronto recentemente. Foram criadas as personagens para o livro. As crianças produziram as histórias com as famílias e Christian desenhou os acontecimentos.

A MAGIA DA LEITURA

O livro possui o título “A Magia da Leitura” e tem 108 páginas. Para a produção houve patrocínios de algumas empresas, além da ajuda financeira dos pais dos alunos e a grande doação de todo o trabalho gráfico do profissional Christian Komochena (arte, ilustração e formatação). A história é coletiva e contínua de todos os 13 pequenos escritores.

A professora Marcela comentou sobre a experiência que obteve com o projeto: “O livro é o produto final do projeto. Desenvolver o hábito da leitura é um processo constante que se inicia em casa, aperfeiçoa-se na escola e continua pela vida toda. A falta de interesse pela leitura me preocupa muito, pois acredito que uma boa e prazerosa leitura é a base para uma boa alfabetização. Pensando em transformar crianças em pequenos leitores conscientes da importância dos livros, nasceu a ideia de torná-los autores de suas próprias obras. A ideia foi lançada e abraçada pelos alunos e pais. A experiência foi apaixonante. As histórias e depoimentos relatados pelos pais e o envolvimento das crianças me emocionou. Estou muito feliz com os resultados obtidos com a atividade, mas minha alegria maior é ver que foi despertado o encanto pela leitura em cada criança. Sinto-me realizada, pois deixamos nossa marca registrada e consegui com que a magia da leitura acontecesse”.

Para o ilustrador Christian Komochena – que esteve com as crianças para mostrar na prática o seu trabalho –, o projeto fará com que os pequenos autores valorizem cada vez mais a literatura. “A ideia de transformar crianças em fase de alfabetização em autores me pareceu perfeita, e prontamente aceitei o desafio para ilustrar suas aventuras. Tenho convicção de que essas crianças terão a partir de agora, outra percepção todas as vezes que folhearem uma obra literária, dando a real importância a cada livro, valorizando autores, ilustradores e editoras, pois lhes foram apresentados todos os processos da confecção”, comentou.

SESSÃO DE AUTÓGRAFOS

Os talentosos alunos convidam a todos para a sessão de autógrafos, que será realizada no dia 05 de dezembro, das 08h às 11h e das 13h às 16h30 na Biblioteca Pública de Rio Negro.

Cada aluno ganhou um exemplar do livro. Os pais puderem encomendar exemplares para distribuir para os familiares e amigos. No dia dos autógrafos o livro poderá ser obtido pela população ao custa de R$ 10,00. O valor é simbólico, pois o livro não foi criado com o objetivo de ser comercializado.