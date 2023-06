Projeto Vida Feliz de Rio Negro realiza nova viagem com idosos

Nesta ter̤a-feira (30), o Projeto Vida Feliz РModalidade Turismo Rural, que vem sendo desenvolvido pela Secretaria de Assist̻ncia Social de Rio Negro em conjunto com o Conselho Municipal do Idoso, realizou uma nova viagem.

O prefeito James Karson Valério, a secretária de assistência social, Eliane Valerio Pereira e a diretora financeira da citada secretaria, Dafny Suellen dos Santos, estiveram presentes no Serviço Social do Comércio (Sesc) para acompanhar a saída da viagem de 27 idosos que se inscreveram no referido projeto.

O projeto inovador prevê total gratuidade aos passeios, incluindo o transporte e alimentação. O destino da viagem desta terça-feira foi o Kantinho do Paraíso, localizado no Sítio dos Valerios II, em Rio Negro.

Esta é mais uma inovação da atual gestão municipal que vem aliando o lazer, a cultura e o turismo para os idosos à geração de uma renda adicional para as comunidades locais, podendo contribuir ainda para a revitalização econômica e social das áreas rurais, com a valorização dos patrimônios e produtos locais, conservação do meio ambiente e ainda investimentos públicos e privados que podem fomentar o turismo local. Assim, o poder público está aliando qualidade de vida dos idosos rio-negrenses à valorização e qualidade de vida dos produtores rurais locais e regionais.

O projeto prevê a realização de diversas viagens que ocorrerão durante todo o ano de 2023, com visitação às áreas rurais do município e região, com previsão de visita à Vinícola Casa Zator, na localidade de Lageado das Mortes e ao Sítio Santo Antônio, na localidade do Lençol, além de estar em andamento a contratação de mais duas viagens para o Hotel Estância Betânia em Colombo-PR.