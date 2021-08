Próximos dias serão de calor em Rio Negro e Mafra

Após dias nublados, frios e chuvosos, o sol voltará a aparecer na região. Uma massa de ar seco e quente provocará elevação das temperaturas a partir desta terça-feira, conforme a nota da Defesa Civil de Santa Catarina.

É preciso ficar atento com a umidade relativa do ar, que ficará baixa durante as tardes com valores próximos ou abaixo de 30% em grande parte do estado.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O calor muito acima do normal e por vários dias consecutivos é um risco para a saúde. Atenção especial com idosos e crianças. Fique atento e consulte um médico em caso de sintomas adversos.

LEIA TAMBÉM: Muito calor pode dificultar a respiração

Cuidados com animais devem ser redobrados em dias de calor

Alguns animais de estimação merecem atenção durante os dias quentes e secos neste período do ano. Dicas simples como ter o acesso fácil para água e evitar a caminhada em horários com o sol muito forte podem ajudar em manter o animal hidratado e saudável. Essas são algumas orientações que a Polícia Militar Ambiental passa à população para proteger os animais.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A primeira situação que os donos devem notar é o comportamento. “Se o animal apresentar alguma diferença no dia a dia, como com uma respiração muito ofegante, pode ser em razão do calor”, explica o major Marledo, da Polícia Militar Ambiental. Dependendo da pelagem, essa situação pode ser mais intensa. “É sempre bom verificar se as características da pelagem e do animal para analisar uma possível tosa no período mais quente”, disse.

A hidratação dos animais é fator importante também. É recomendada a troca de duas a três vezes por dia da água. Além da hidratação, alguns animais como os cachorros necessitam da água para resfriar o seu corpo. “Os cachorros transpiram pela boca, por isso sempre estão com a língua para fora, essa é a condição do resfriamento dele”, explica. Outra orientação é deixar o líquido sempre disponível e em local acessível para hidratação adequada.

De acordo com o major, alguns animais como os gatos adotam o processo de banho naturalmente. Para os cachorros, é importante diferenciar o banho de limpeza do banho para dias quentes. “Em dias muito quentes, o ideal é lavar o animal sem produtos, apenas para ele se refrescar. Nesses casos, não é recomendado o uso de sabão ou espuma. Esse tipo de produto tira as proteções do pelo”. Ele também sugere ainda que o banho seja dado com água mais gelada.

Ao sair para caminhar ou levar o animal para passear é importante observar o horário em que será feito. Evitar os períodos em que o sol esteja muito forte e sair de preferência pela manhã ou à noite. Além da proteção da pele, é preciso prestar atenção nas patas. “As patas em si já têm uma proteção natural, mas o ideal é evitar pisos quentes que retenham calor, como asfalto e cimento. Se for possível, levar os animais em locais com grama ou areia clara que não prejudiquem as patas”, complementa o major Marledo.

Dicas para dias quentes com animais de estimação:

– trocar a água duas ou três vezes por dia

– tosar o pelo, quando possível

– ao passear, levar uma garrafa de água para hidratar o animal

– realizar banhos sem produtos químicos

– evitar pisos quentes como asfalto e cimento

– faça passeios no início da manhã, final da tarde ou de noite

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Confira a nota na íntegra: