Publicado edital das próximas etapas do Processo Seletivo do pronto atendimento de Rio Negro

A Santa Casa de Misericórdia de Chavantes torna pública a lista de convocados para participação e realização da 3ª e 4ª etapa do Processo Seletivo para seleção e classificação de candidatos para contratação e formação de cadastro reserva para o Pronto Atendimento Municipal de Rio Negro.

Há vagas disponíveis para auxiliar administrativo, auxiliar de serviços gerais, enfermeiro (a) assistencial, farmacêutico (a) e técnico de enfermagem. Também há vagas PCD disponíveis.

Os candidatos convocados deverão comparecer nos endereços citados no edital para a realização da prova na manhã do próximo domingo, dia 10. Serão dois locais de provas: Escola Municipal Professor Celso Catalan e Escola Municipal Vereador Ricardo Nentwig.

É possível ler o edital na íntegra e acompanhar as publicações de todos os atos, editais e comunicados referentes ao Processo Seletivo pelo site: https://santacasachavantes.org/material/processo-seletivo-para-colaboradores-23/

Algumas considerações que constam no edital:

De acordo com o edital, o candidato não poderá alegar desconhecimento dos locais de realização da prova como justificativa de sua ausência. O não comparecimento, qualquer que seja o motivo, será considerado como desistência do candidato e resultará em sua desclassificação do Processo Seletivo.

O candidato deverá comparecer ao local designado para prestar as provas, munido de caneta esferográfica de tinta preta ou azul, documento com foto, devendo chegar com até 30 minutos de antecedência do horário estabelecido para a realização da prova técnica e entrevista, obedecendo ao horário de fechamento dos portões. Será proibida a utilização de celular durante o período de prova.

Não será permitido ao candidato, durante a prova, nenhum tipo de consulta a livros, periódicos, compêndios e revistas ou qualquer material, bem como porte ou utilização de meios eletrônicos que possibilitem comunicação a distância ou comunicação interpessoal.

A Prefeitura de Rio Negro e a Organização Social de Saúde Santa Casa de Misericórdia de Chavantes assinaram um Contrato de Gestão para o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços do pronto atendimento. No portal oficial da Prefeitura há mais informações sobre este importante contrato firmado.