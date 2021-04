Compartilhar no Facebook

Neste domingo (18) ocorre a vacinação para a população com 66 anos em Rio Negro. A vacinação é realizada com o sistema de drive-thru em frente ao Ginásio de Esportes José Muller. A ação ocorrerá até às 12h. Confira na imagem todas as informações:

