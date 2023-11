Público pode tirar fotos noturnas na decoração natalina do seminário de Rio Negro

Compartilhar no Facebook

A magia do Natal já está presente no município de Rio Negro. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo realizou a montagem da decoração natalina no prédio da Prefeitura e em diversos pontos da cidade.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A decoração foi preparada especialmente para a população se encantar neste período especial de Natal. O público pode tirar belas fotos a vontade para tornar o momento inesquecível. No seminário a visitação noturna é aberta até às 22h.

Clique aqui e confira a programação completa do Natal em Rio Negro.