Quadra de Basquete 3×3 será construída em Rio Negro

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Rio Negro irá construir uma quadra de Basquete 3×3 para que a população possa praticar gratuitamente esta modalidade vem ganhando cada vez mais adeptos.

O prefeito James Karson Valério assinou na última semana a autorização para o início do processo licitatório para a construção da quadra. Serão investidos aproximadamente R$ 130 mil na obra.

A quadra será construída ao lado do Ginásio de Esportes José Müller. Ela terá um tamanho oficial, possibilitando a realização de grandes competições no local, fortalecendo assim o desenvolvimento esportivo e econômico no município de Rio Negro.

O Basquete 3×3 é uma versão do basquete com três jogadores para cada lado e disputada em metade da quadra. Com um espaço pouco menor que metade de uma quadra tradicional e somente uma cesta, o jogo do Basquete 3×3 é bem mais movimentado, exigindo passes rápidos, dribles desconcertantes e jogadas iradas pra conquistar a vitória.

Segundo a Federação Internacional de Basquetebol (FIBA), há mais de 250 milhões de pessoas praticando o Basquete 3×3 pelas quadras do mundo; em Rio Negro há muitos adeptos que agora terão um espaço dedicado para a prática do esporte.

(Imagem ilustrativa)