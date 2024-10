Quadra esportiva da Escola Mathias Augusto Bohn receberá cobertura

A Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Educação, deu início ao processo licitatório nº 384/2024 com o objetivo de realizar a contratação de uma empresa para a instalação de cobertura na quadra esportiva da Escola Municipal Mathias Augusto Bohn.

A instalação da cobertura era um anseio da escola, da Associação de Pais e Professores (APP) e de toda a comunidade escolar.

A quadra esportiva foi construída através do programa “Meu Campinho” do governo estadual. Em 2020 ela foi inaugurada e recebeu o nome de Complexo Esportivo e de Lazer “Vereador Luis Antonio Veras”. Além de atender os alunos da escola nas aulas de Educação Física, no local também são desenvolvidas atividades voluntárias fora do horário escolar com a participação da comunidade.

A cobertura terá grande importância para a utilização da quadra no dia a dia. Por possuir material sintético, o local absorve muito calor, tornando as atividades físicas quase que impraticáveis em dias de altas temperaturas. A ausência da cobertura também dificulta a utilização da quadra durante os dias chuvosos.

Portanto, a cobertura vai tornar as atividades físicas mais confortáveis para os 285 alunos da educação infantil e do ensino fundamental I que a escola atende, além da população local.

A estrutura principal terá 19 metros de largura, 37 metros de comprimento e 7 metros de altura livre, totalizando uma área total de 703 m². De acordo com o edital, o valor máximo admitido para a contratação é de R$ 316.354,65.